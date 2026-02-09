Scott McTominay salta la partita contro il Como in Coppa Italia. Le ultime notizie confermano che il centrocampista dello United non sarà in campo, come già si sospettava. La redazione di SkySport riferisce che le sue condizioni fisiche non lo permetteranno di scendere in campo. La sua assenza potrebbe pesare sulla formazione dell’azzurro.

Le ultime sulle condizioni fisiche dello scozzese. Come riferisce la redazione di SkySport, è sempre più probabile il forfait del centrocampista azzurro Scott McTominay, in.

© Forzazzurri.net - Arrivano conferme sul forfait di McTominay per la gara col Como di Coppa Italia

Martedì sera il Napoli di Antonio Conte affronta il Como nei quarti di Coppa Italia.

McTominay ha deciso di fermarsi e saltare la partita contro il Como.

