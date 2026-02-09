Arriva il Carnevale dei Ragazzi a Formigine ecco il calendario pieno di divertimento e attività

Arriva a Formigine la 68esima edizione del Carnevale dei Ragazzi. L’evento prenderà il via giovedì 12 febbraio e porterà in città un calendario ricco di eventi e attività pensate per i più giovani. Le strade si riempiranno di maschere, carri e allegria, con tanti appuntamenti che coinvolgeranno bambini e famiglie. La città si prepara a vivere giorni di festa e divertimento, con il Carnevale che torna a animare le piazze e le vie di Formigine.

Prenderà il via giovedì 12 febbraio la 68esima edizione del Carnevale dei Ragazzi Città di Formigine. Con dieci carri e dodici gruppi mascherati pronti a sfilare per le vie del centro, la festa coinvolgerà circa 2.800 figuranti, superando le adesioni dello scorso anno. Il cuore dell'evento sarà rappresentato dai tradizionali cortei in programma domenica 15 e martedì 17 febbraio, momenti che vedranno come sempre protagonisti i bambini e ragazze delle scuole. L'edizione di quest'anno si distingue per un coinvolgimento territoriale ancora più ampio. Parteciperanno infatti delegazioni di Castelvetro e Carpi con i loro carri, i centri estivi Flik Flak di Modena, Casinalbo e Montale, oltre al comitato genitori della scuola dell'infanzia Bertacchini di Maranello con gruppi mascherati.

