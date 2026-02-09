Mehdi Mahmoudian, sceneggiatore dell’ultimo film di Jafar Panahi, è stato arrestato a Teheran. Lo scorso fine settimana, l’uomo ha firmato una dichiarazione insieme ad altri 16 intellettuali iraniani, condannando la guida suprema Ali Khamenei. La protesta nasce dopo le violenze seguite alle recenti manifestazioni nel paese. La polizia ha già portato via Mahmoudian, mentre si intensificano le tensioni nel centro di Teheran.

Mehdi Mahmoudian, co- sceneggiatore dell’ultimo film del regista iraniano Jafar Panahi, è stato arrestato domenica a Teheran per aver firmato- insieme ad altri 16 intellettuali iraniani- una dichiarazione in cui condannava la guida suprema Ali Khamenei, in protesta con lo spargimento di sangue seguito alle recenti manifestazioni. L’arresto arriva a poche settimane dalla nomination di “Un semplice Incidente” all’Oscar come miglior film internazionale e per la miglior sceneggiatura. Mahmoudian e Panahi, nella foto postata su Instagram dal regista per denunciare l’arresto del collega. Se non fosse accaduto in Iran, potrebbe sembrare che Jafar Panahi, Mehdi Mahmoudian e tutti coloro che negli anni hanno collaborato al loro lavoro cinematografico siano afflitti da una qualche maledizione: Mahmoudian e Panahi si erano conosciuti nel 2022 nel carcere di Evin, dove rimasero reclusi insieme per oltre sette mesi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Arrestato lo sceneggiatore di “Un semplice Incidente”, il film sull’Iran del futuro

Approfondimenti su Jafar Panahi

Mehdi Mahmoudian, attivista e co-sceneggiatore del film iraniano “Un semplice incidente”, è stato arrestato in Iran.

L’Iran ha arrestato Mehdi Mahmoudian, lo sceneggiatore del film candidato agli Oscar

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Jafar Panahi

Argomenti discussi: Sceneggiatore candidato all’Oscar Mehdi Mahmoudian arrestato in Iran; Arrestato in Iran lo sceneggiatore del film candidato all'Oscar Un semplice incidente; Iran, arrestato lo sceneggiatore Mahmoudian: è candidato all'Oscar con Un semplice incidente; Mehdi Mahmoudian, lo sceneggiatore candidato all'Oscar per Un semplice incidente, è stato arrestato in Iran per aver firmato una lettera contro l'Ayatollah.

Iran, arrestato lo sceneggiatore candidato all'Oscar Mehdi MahmoudianMehdi Mahmoudian ha lavorato alla sceneggiatura di It Was Just An Accident di Jafar Panahi, Palma d’Oro lo scorso anno e ora candidato all’Oscar per la migliore sceneggiatura e il miglior film inter ... msn.com

Arrestato in Iran Mehdi Mahmoudian, sceneggiatore del film candidato agli Oscar Un semplice incidenteMahmoodian ha già trascorso quasi 10 anni in carcere per le due denunce contro il regime islamico, condividendo alcuni mesi di prigionia con il regista Jafar Panahi, che spiega: L'ultimo messaggio, p ... today.it

Il regime iraniano ha arrestato Mehdi Mahmoudian, il co-sceneggiatore dell'ultimo film di Jafar Panahi, "Un semplice incidente", Palma d'oro a Cannes e candidato agli Oscar. Attivista per i diritti civili, giornalista, artista, Mahmoudian ha firmato solo qualche gio facebook

Mehdi Mahmoudian arrestato dal regime iraniano Il co-sceneggiatore di Un semplice incidente è stato arrestato il 31 gennaio a seguito di una dichiarazione contro il leader supremo Ali Khamenei x.com