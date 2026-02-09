Armani | Dell’Orco e Silvana al timone tra continuità stilistica e nuove interpretazioni creative

Giorgio Armani cambia rotta. Con Silvana e Leo Dell’Orco al comando, il marchio punta a mantenere la sua identità storica, ma con interpretazioni più moderne. La coppia di manager prende le redini di fronte a una fase di rinnovamento, senza stravolgere quello che ha reso Armani un simbolo nel mondo della moda.

Giorgio Armani affronta un nuovo corso con la guida di Silvana e Leo Dell’Orco, segnando una transizione significativa per il celebre marchio di moda italiana. Le recenti sfilate a Milano e Parigi hanno rivelato una continuità stilistica, arricchita da nuove interpretazioni creative, aprendo un capitolo inedito nella storia della maison. Il cambiamento alla guida di Giorgio Armani è stato uno degli eventi più attesi nel panorama della moda italiana. Dopo quarant’anni di collaborazione con il fondatore, Leo Dell’Orco ha esordito nelle linee maschili, mentre Silvana Armani ha presentato la sua prima collezione per la linea Privé durante l’Alta Moda parigina.🔗 Leggi su Ameve.eu

Silvana Armani e Leo Dell’Orco sono stati nominati nuovi responsabili dello stile di Armani, a seguito della recente riorganizzazione dei vertici aziendali.

Silvana Armani presenta la sua prima collezione di alta moda a Parigi, portando un vento diverso tra le sfilate di questa stagione.

