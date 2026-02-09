Arianna e Pietro Sighel, due fratelli italiani del ghiaccio, sono pronti a fare il loro ingresso ai Giochi. Pietro, che rappresenta l’Italia nello short track, dice con calma che il loro sport è considerato minore, ma non si arrendono. Sono determinati a scrivere la loro storia, nonostante le difficoltà e le poche luci sui media.

"Il nostro è uno sport minore": lo dice con la massima calma e non con rabbia l’azzurro simbolo dello short track, Pietro Sighel. Lo fa alla vigilia della sua seconda olimpiade. "È un momento per sfruttare la visibilità, che sia uno sport non proprio rilevante è un fatto, ma credo nel suo potenziale, soprattutto a livello televisivo. La nostra disciplina ha le carte in regola per emergere e cercheremo di avvicinare tante persone. La mia lamentela sui prezzi dei biglietti? Ora la federazione ha messo un ticket a testa a disposizione, ma mi aspettavo, visto che la nostra disciplina è quella che è, che i prezzi fossero più accessibili per sfruttare la vetrina". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arianna e Pietro, fratelli del ghiaccio. I Sighel pronti a scrivere la storia dei Giochi

La cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 si è conclusa con un grande spettacolo, ricco di emozioni e momenti solenni.

Milano e Cortina si preparano a vivere una notte indimenticabile.

