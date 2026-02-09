Aria più pulita rispetto al passato Agrigento tra le città siciliane con meno polveri sottili

Agrigento si conferma tra le città siciliane con la qualità dell’aria migliore. Secondo il rapporto “Mal’Aria di città 2026” di Legambiente, nel 2025 la media delle polveri sottili nelle centraline dell’Arpa è di 17 microgrammi per metro cubo. Un dato che indica un miglioramento rispetto al passato e che fa sperare in un’aria più pulita per i cittadini.

Agrigento si conferma tra i capoluoghi siciliani con la qualità dell’aria migliore. Secondo il rapporto “Mal’Aria di città 2026” di Legambiente, che analizza i dati del 2025, la media annuale delle polveri sottili (Pm10) registrata dalle centraline dell’Arpa è di 17 microgrammi per metro cubo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Nel 2025, la qualità dell’aria in Friuli Venezia Giulia si conferma in miglioramento, con nessun superamento dei limiti per le polveri sottili.

