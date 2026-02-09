Arezzo | è morto Riccardo Fontana vescovo emerito Ha guidato la diocesi per 13 anni

È morto Riccardo Fontana, il vescovo emerito di Arezzo. Aveva 83 anni. Dopo aver trascorso 13 anni alla guida della diocesi, si trovava di nuovo ricoverato all’ospedale San Donato, dove aveva già passato settimane a causa di problemi di salute. Le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi giorni, portandolo alla fine a lasciarci.

AREZZO – La diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro è in lutto per la morte dell'arcivescovo-vescovo emerito Riccardo Fontana venuto a mancare oggi, lunedì 9 febbraio 2026. L'arcivescovo, che aveva compiuto 79 anni lo scorso 20 gennaio e che ha guidato la diocesi toscana per tredici anni, dal settembre del 2009 al novembre del 2022, da qualche settimana era di nuovo ricoverato presso l'ospedale San Donato di Arezzo dopo che le sue condizioni, già precarie a causa dei seri problemi di salute che lo avevano colpito nel mese di ottobre e che lo avevano costretto a una prima, lunga degenza presso quella stessa struttura, hanno subito un ulteriore aggravamento.

Questa mattina è arrivata la notizia della morte di monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo emerito di Arezzo, Cortona e Sansepolcro.

La comunità di Cortona piange la perdita del vescovo emerito Riccardo Fontana, scomparso nelle scorse ore.

