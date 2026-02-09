Nelle quattro vallate della provincia di Arezzo, Casentino, Valtiberina, Valdichiana e Valdarno, succedono cose strane. La gente parla di eventi misteriosi e avvenimenti che sfidano la normale quotidianità. In alcuni paesi si sono verificati episodi che lasciano senza parole, con storie grottesche che si diffondono rapidamente tra la popolazione. La provincia sembra essere un territorio dove l’insolito diventa la norma.

Nelle quattro vallate della provincia di Arezzo, Casentino, Valtiberina, Valdichiana e Valdarno, succedono cose strane. Molto strane. Il tipo di cose che fanno dire “ma cosa diavolo.?” e poi ti ritrovi a crederci perché, in fondo, siamo in provincia e qui tutto è possibile. “Aretinerie” sono storie dove persone normalissime si scontrano con l’impossibile e devono farci i conti. Contadini, preti, farmaciste, pensionati: gente comune con vite a metà che all’improvviso scopre che la realtà ha delle crepe, e da quelle crepe esce fuori il grottesco più puro. Nessuno è un eroe, nessuno ha risposte. Tutti si arrangiano come possono. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - ARETINERIE: storie Grottesche dalla Provincia di Arezzo di Marco Grosso

