Arbitro Pascal Kaiser aggredito dopo la proposta di matrimonio al compagno | indagini in corso

L’arbitro Pascal Kaiser è stato aggredito poco dopo aver fatto la proposta di matrimonio al suo compagno davanti a più di 50.000 persone. L’episodio si è verificato una settimana dopo l’evento, davanti alla sua abitazione, dove è stato preso di mira da un aggressore. Kaiser ha riportato una contusione all’occhio destro e ora le forze dell’ordine indagano per chiarire cosa sia successo.

L'arbitro amatoriale Pascal Kaiser ha chiesto la mano del compagno davanti a oltre 50.000 persone. Una settimana dopo l'evento, ha subito un'aggressione davanti casa, riportando una contusione all'occhio destro. Pascal Kaiser, giovane arbitro amatoriale tedesco, ha fatto la proposta di matrimonio al proprio compagno davanti a decine di migliaia di spettatori, in occasione di una partita disputata tra Colonia e Wolfsburg. Le immagini romantiche della proposta hanno rapidamente fatto il giro del web. Qualche giorno dopo il felice evento, Kaiser ha però subito un'aggressione sotto la propria abitazione.

