Ieri l’Aquila Montevarchi torna in campo davanti ai propri tifosi contro il Cannara. La squadra di casa non ha brillato come nelle trasferte precedenti, dove aveva conquistato quattro punti. La partita si è giocata tra le mura amiche, ma i padroni di casa hanno messo in campo una prestazione sotto tono.

Arezzo, 09 febbraio 2026 – Ieri l’Aquila Montevarchi è tornata a giocare tra le mura amiche, ospitando il Cannara dopo due trasferte positive che avevano fruttato quattro punti. L’incontro rappresentava un’opportunità per consolidare la striscia di risultati utili e provare a mettere ulteriore distanza dalla zona play-out. La partita, tuttavia, non ha offerto grandi spunti di rilievo. Entrambe le squadre hanno faticato a creare occasioni concrete, con un equilibrio che si è mantenuto per l’intera durata dell’incontro. Il match si è concluso con un pareggio a reti inviolate: 0-0 al “Brilli Peri”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Aquila. Ieri prestazione sottotono

Approfondimenti su Aquila Montevarchi

Nel match tra Ferguson e Cambiaghi, spiccano le prestazioni di Ravaglia, autore di uscite tempestive e decisive, e di Dallinga, apparso meno brillante.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ieri vi ho mostrato la mia sorpresa dagli spalti, oggi voglio condividere con voi il video integrale del tributo all’Aquila Rugby proiettato all’Olimpico durante Italia-Scozia. Sono immagini che raccontano chi siamo, momenti che ho vissuto in prima persona con pr facebook