Appiano Gentile Inter | il giorno dopo la vittoria netta sul Sassuolo

Questa mattina ad Appiano Gentile l’Inter si prepara alla prossima partita dopo aver battuto il Sassuolo con un risultato netto. La squadra si è allenata senza grandi sorprese, mentre i giocatori infortunati continuano i loro programmi di recupero. Qualche diffidato si tiene d’occhio, ma la rosa sembra pronta a ripartire con entusiasmo. I tifosi sperano in un’altra prestazione convincente, mentre i tecnici valutano gli ultimi dettagli prima di affrontare il prossimo impegno.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa  Inter  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati  e novità da Appiano Gentile. L’Inter di Chivu torna a lavoro dopo lo 0-5 sul Sassuolo Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Calhanoglu: lesione al polpaccio Barella: lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

