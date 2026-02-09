Appiano Gentile Inter | il giorno dopo la vittoria netta sul Sassuolo

Questa mattina ad Appiano Gentile l’Inter si prepara alla prossima partita dopo aver battuto il Sassuolo con un risultato netto. La squadra si è allenata senza grandi sorprese, mentre i giocatori infortunati continuano i loro programmi di recupero. Qualche diffidato si tiene d’occhio, ma la rosa sembra pronta a ripartire con entusiasmo. I tifosi sperano in un’altra prestazione convincente, mentre i tecnici valutano gli ultimi dettagli prima di affrontare il prossimo impegno.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. L’Inter di Chivu torna a lavoro dopo lo 0-5 sul Sassuolo Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo Calhanoglu: lesione al polpaccio Barella: lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

Dopo la recente vittoria contro il Pisa, l'Inter si concede una giornata di riposo ad Appiano Gentile.

Dopo la vittoria contro il Genoa, l'Inter si prepara per le prossime sfide con alcune preoccupazioni infortuni.

