Antonini inibito per i contatti su Balotelli | il caso che scuote il Trapani Calcio

Il Trapani Calcio si trova al centro di una bufera dopo che Antonini è stato inibito per aver avuto contatti con Balotelli. La decisione arriva poco prima di un possibile trasferimento e ha scatenato reazioni tra tifosi e società. La vicenda mette in luce le tensioni tra le regole federali e le azioni di alcuni dirigenti.

Una decisione recente nel sistema disciplinare sportivo nazionale mette in evidenza una dinamica tra dirigenza, controlli federali e potenziali trasferimenti. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha applicato una misura a carico del presidente del Trapani Calcio, con una sanzione economica aggiuntiva per la società. L'atto nasce dall'esame di contatti intercorsi nel febbraio 2025 tra Valerio Antonini e una figura nota del panorama mediatico, finalizzati a sondare l'ipotesi di un trasferimento di Mario Balotelli in granata. Secondo la ricostruzione delle indagini, Antonini è stato raggiunto da un provvedimento che prevede un mese di inibizione, accompagnato da una sanzione economica di 5.

