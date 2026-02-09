Anthropic ammorbidisce la pubblicità anti chatgpt al super bowl dopo la critica di openai

La pubblicità di Anthropic durante il Super Bowl ha subito una svolta. Dopo le critiche di OpenAI, l’azienda ha deciso di ammorbidire il messaggio contro ChatGPT. La tensione tra le due realtà si fa più evidente e ora sembra che entrambi vogliano evitare uno scontro aperto. La disputa si svolge sul campo dell’intelligenza artificiale, e questa mossa potrebbe cambiare le carte in tavola.

Questo pezzo esamina la crescente tensione tra due protagonisti dell' intelligenza artificiale e offre una panoramica chiara sulla recente disputa pubblicitaria. Si evidenzia come lo scontro tra Anthropic e OpenAI financa una nuova fase della esperienza dei chatbot, tra modelli free supportati da annunci e alternative ad abbonamento. la sfida tra claude di anthropic e chatgpt di openai. Nel periodo del Super Bowl, Anthropic ha trasmesso una campagna di grande impatto per Claude, il suo chatbot, indirizzando direttamente ChatGPT di OpenAI come principale avversario. L'annuncio utilizza una metafora ingegnosa per rappresentare la pressione pubblicitaria digitale: un' IA che segue l'utente durante un allenamento, interrompendo ogni momento della sessione con proposte sponsorizzate.

