Anna Pettinelli rompe il silenzio e svela di aver subito una molestia durante un incontro in uno studio. A Verissimo, la speaker radiofonica racconta di un episodio avvenuto anni fa, quando un uomo potente ha cercato di baciarla e lei ha resistito. Il suo racconto mette in luce una verità difficile da affrontare e mai raccontata prima.

Un racconto intimo, duro e mai condiviso prima emerge dalle parole di Anna Pettinelli, che a Verissimo ha deciso di rompere un silenzio durato mezzo secolo. La conduttrice radiofonica e storica maestra di canto di Amici, oggi sessantanovenne e con cinquant’anni di carriera, ha ripercorso un episodio avvenuto quando aveva appena vent’anni, agli inizi del suo percorso professionale. «Avevo vent’anni e venivo da un paio di anni di radio private e libere, mi sono avvicinata a una realtà seria», racconta. Poi l’incontro che segna una frattura netta tra entusiasmo e disincanto: «Un giorno ho incontrato un funzionario e questa persona mi ha molestata nel suo studio professionale dove io ero andata per un appuntamento». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Anna Pettinelli, la rivelazione a Verissimo: “Una persona potente mi ha molestata nel suo studio. Ha provato a baciarmi, io l’ho respinto”

