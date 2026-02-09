Anguissa arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni | c’è una speranza!

Da spazionapoli.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le condizioni di Anguissa migliorano, e questa volta c’è una speranza che possa tornare in campo presto. Il centrocampista del Napoli, che da settimane si trova fuori per un problema alla schiena, mostra segnali di miglioramento. I medici monitorano la situazione, e i tifosi sperano in un rientro rapido. La squadra attende novità ufficiali, mentre Anguissa si allena con cautela, sperando di superare finalmente l’infortunio.

Il tempo passa, ma il rientro di Frank Zambo Anguissa resta avvolto dall’incertezza. Il centrocampista del Napoli è fuori ormai da molte settimane a causa di un fastidio alla schiena che continua a richiedere cautela. Non c’è un intervento chirurgico in programma, né allarmi particolari, ma il recupero procede senza forzature. Antonio Conte è stato chiaro. Il ritorno in campo scatterà solo quando il giocatore non avvertirà dolore per diversi giorni consecutivi. Una linea prudente, condivisa dallo staff medico e dallo stesso calciatore. Le condizioni fisiche e la gestione del recupero. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il problema alla schiena non prevede operazioni né soluzioni invasive. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

anguissa arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni c8217232 una speranza

© Spazionapoli.it - Anguissa, arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni: c’è una speranza!

Approfondimenti su Anguissa Napoli

Lukaku: Rientro Posticipato e Aggiornamenti sulle Sue Condizioni Fisiche

Romelu Lukaku si trova ancora in fase di recupero, con il rientro posticipato rispetto alle aspettative iniziali.

Brigitte Bardot ancora ricoverata aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Anguissa Napoli

Argomenti discussi: Napoli, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata | DAZN News IT; Roma, Robinio Vaz ko: lesione al polpaccio; Infortunio Neres, tempi di recupero lunghi: cosa filtra da Castel Volturno – Mattino; Genoa-Napoli: buone notizie per Conte, tornano 4 infortunati.

anguissa arrivano aggiornamenti sulleNapoli, Anguissa preoccupa: Conte lancia il nuovo allarme sul rientro!Infortunio Anguissa - Suona un nuovo allarme in casa Napoli sulle condizioni di Anguissa: Conte fa preoccupare i fantallenatori! fantamaster.it

anguissa arrivano aggiornamenti sulleAnguissa, aggiornamenti sul recupero. Gli servono 5 allenamenti senza doloreUltime sulle condizioni di André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli alle prese con fastidi alla schiena. areanapoli.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.