Le condizioni di Anguissa migliorano, e questa volta c’è una speranza che possa tornare in campo presto. Il centrocampista del Napoli, che da settimane si trova fuori per un problema alla schiena, mostra segnali di miglioramento. I medici monitorano la situazione, e i tifosi sperano in un rientro rapido. La squadra attende novità ufficiali, mentre Anguissa si allena con cautela, sperando di superare finalmente l’infortunio.

Il tempo passa, ma il rientro di Frank Zambo Anguissa resta avvolto dall’incertezza. Il centrocampista del Napoli è fuori ormai da molte settimane a causa di un fastidio alla schiena che continua a richiedere cautela. Non c’è un intervento chirurgico in programma, né allarmi particolari, ma il recupero procede senza forzature. Antonio Conte è stato chiaro. Il ritorno in campo scatterà solo quando il giocatore non avvertirà dolore per diversi giorni consecutivi. Una linea prudente, condivisa dallo staff medico e dallo stesso calciatore. Le condizioni fisiche e la gestione del recupero. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il problema alla schiena non prevede operazioni né soluzioni invasive. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Anguissa, arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni: c’è una speranza!

Approfondimenti su Anguissa Napoli

Romelu Lukaku si trova ancora in fase di recupero, con il rientro posticipato rispetto alle aspettative iniziali.

Ultime notizie su Anguissa Napoli

