Angeli del Bello e volontari al lavoro in centro storico

In centro a Empoli, i volontari degli Angeli del Bello si sono messi all’opera per pulire i muri e i monumenti. Nonostante l’impegno, anche questa zona storica si trova a fare i conti con scritte spray e segni di degrado. I volontari hanno deciso di intervenire per ripulire e riscoprire la bellezza del centro, dimostrando che anche un piccolo gesto può fare la differenza.

Neppure il centro storico di Empoli è immune dal 'contagio': mura di monumenti e bei palazzi, corredate di scritte spray. Segni di protesta? No. Piuttosto, di vandalismo gratuito. 'Graffiti' che deturpano, rovinano, rendono ancora più precaria la già difficile vita della parte antica delle cittadine toscane, Empoli inclusa appunto. Ma c'è sempre luce in fondo al tunnel, ed è quella degli Angeli del Bello, che nonostante il tormento antagonista (rispetto al loro lavoro) della pioggia sono tornati sabato a Empoli per la prima volta in questo 2026. Hanno voluto concludere la loro opera di rimozione di scritte e imbrattamenti variamente assortiti nel centro storico.

