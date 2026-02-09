Anestesia più sicura un professionista Ausl tra i relatori di un evento internazionale

Quando una persona si sottopone a un intervento, la priorità è la sicurezza. Un professionista dell’Ausl sarà presente come relatore a un evento internazionale per parlare di come migliorare le tecniche e ridurre i rischi. La sua presenza sottolinea l’impegno a rendere le operazioni sempre più sicure per i pazienti.

Quando una persona entra in sala operatoria, uno degli obiettivi principali è garantirne la sicurezza in ogni fase dell’intervento. Su questo tema si è concentrato Matteo Villani, medico anestesista dell’Ausl di Piacenza, invitato come relatore al più importante evento internazionale dedicato all’anestesia e alla terapia del dolore. L’appuntamento, giunto alla terza edizione, è la Giornata mondiale dell’anestesia locoregionale e della medicina del dolore, promossa dalla Società europea di anestesia locoregionale e terapia del dolore, che si è svolta negli ultimi giorni a Modena. Nel suo intervento il dottor Villani ha parlato dell’uso dell’ecografia per affrontare una delle attività più delicate del lavoro dell’anestesista: valutare l'eventuale difficoltà nella gestione delle vie aeree per garantire che la persona respiri in modo sicuro in ogni momento dell’intervento chirurgico.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Sabato 31 gennaio 2026, San Giovanni Rotondo ospiterà la 3ª Giornata Mondiale di Anestesia Regionale e Medicina del Dolore, un evento internazionale promosso da Esra e dalle sue società affiliate.

