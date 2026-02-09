Andrea Pucci ha deciso di non partecipare a Sanremo. La Rai ha confermato la sua assenza con una nota ufficiale, lasciando molti sorpresi. L’attore e comico aveva annunciato di voler rinunciare, senza fornire dettagli, e ora si aspetta di capire come cambierà il cast di quest’anno.

Poche ore fa Andrea Pucci ha annunciato che rinuncerà alla co-conduzione di Sanremo 2026: poco dopo è arrivata la nota Rai. La scorsa settimana, con un video sui social, Carlo Conti ha annunciato che tra i co-conduttori del Festival di Sanremo 2026 ci sarebbe stato anche Andrea Pucci. Fin dal primo momento però il comico è stato sommerso da durissime critiche e da una vera e propria ondata d’odio e così poche ore fa è arrivata una decisione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Con un comunicato ufficiale, il conduttore ha annunciato che rinuncerà a prendere parte alla kermesse musicale, a seguito delle varie minacce ricevute. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, interviene la Rai con una nota

Approfondimenti su Andrea Pucci

Andrea Pucci rinuncia a condurre il Festival di Sanremo 2026.

La Rai ha deciso di appoggiare Andrea Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare come co-conduttore a Sanremo 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Andrea Pucci

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia a co-conduzione. Solidarietà di Meloni; Andrea Pucci rinuncia a Sanremo: Insulti assurdi. Il termine fascista non dovrebbe esistere più; Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026: Il termine fascista non dovrebbe esistere più; Andrea Pucci dice addio a Sanremo 2026: Insulti inaccettabili alla mia famiglia.

Sanremo 2026, il caso Andrea Pucci: polemiche e reazioni dopo la rinuncia alla co-conduzioneAndrea Pucci ha fatto un passo indietro, rinunciando a Sanremo 2026. Il comico è stato colpito da commenti negativi e accuse. donnaglamour.it

Minacce e insulti, Andrea Pucci rinuncia a Sanremo. Meloni, stop al doppiopesismo della sinistraAGI - Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche che hanno accompagnato l'annuncio di Carlo Conti sulla presenza del comico milanese come co-conduttore della terza serata del Festival. Il cabar ... msn.com

Giorgia Meloni difende Andrea Pucci: "Quando è contro di me è satira, se attaccano Schlein è sessismo" x.com

Subito dopo pranzo denuncia la “spaventosa deriva illiberale della sinistra”, chiamata in causa per il passo indietro del comico Andrea Pucci a rinunciare alla co-conduzione del Festival di Sanremo. Ma la giornata social della premier Giorgia Meloni era iniziat facebook