Andrea Pucci non è stato censurato | se ha rinunciato a Sanremo non è per l’odio della sinistra

Andrea Pucci non è stato censurato. La sua scelta di rinunciare a partecipare a Sanremo non ha nulla a che fare con un’ostilità della sinistra. L’attore spiega che non si è mai trattato di censura, ma di una decisione personale. La polemica sulla possibile limitazione della libertà di espressione si sgombra da ogni dubbio. Pucci afferma di aver deciso di non partecipare senza pressioni esterne, e sottolinea che il dibattito sulla censura è spesso fuori luogo.

Partiamo da una premessa: la censura si verifica quando un’autorità limita la diffusione di un pensiero e chi si fa portavoce di quel pensiero. La censura, per definizione, va dall’alto (quindi un’autorità che può essere lo stato, un’istituzione, una piattaforma social o un editore) verso il basso (libero cittadino). Quando, invece, un libero cittadino, in questo caso Andrea Pucci, viene contestato da altri liberi cittadini, in questo caso larga parte del pubblico italiano, si parla di dissenso. Il fatto che la gente abbia criticato la partecipazione di Pucci a Sanremo e abbia chiesto che venisse annullata non ha nulla a che fare con la censura. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare a Sanremo 2026.

Andrea Pucci, comico milanese con origini venete, finisce al centro di polemiche dopo aver deciso di non partecipare a Sanremo.

