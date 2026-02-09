L’attore e comico Andrea Pucci annuncia di non partecipare a Sanremo, dopo aver ricevuto insulti e minacce. La sua decisione sorprende, perché era atteso sul palco più importante della tv italiana. La polemica si fa più forte e diventa anche politica, mentre il pubblico si chiede cosa sia successo davvero.

Doveva essere una serata di risate sul palco più importante della tv italiana, invece si è trasformata in un caso che ha travolto Andrea Pucci fino a spingerlo a dire no. Il comico milanese, scelto da Carlo Conti per co-condurre la terza serata di Sanremo 2026 insieme a Laura Pausini, ha alzato bandiera bianca dopo giorni di fuoco social. "Gli insulti, le minacce, gli epiteti ricevuti da me e dalla mia famiglia sono incomprensibili e inaccettabili", ha dichiarato Pucci, parlando di un'"onda mediatica negativa" che ha distrutto quel "patto fondamentale" con il pubblico. Una decisione che ha colto di sorpresa persino Conti e la Rai, venuti a sapere del dietrofront dai media. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Andrea Pucci, clamoroso dietrofront: "Non vado a Sanremo". Insulti e minacce e il caso diventa politico

Giorgia Meloni difende Andrea Pucci: "Quando è contro di me è satira, se attaccano Schlein è sessismo"

Subito dopo pranzo denuncia la "spaventosa deriva illiberale della sinistra", chiamata in causa per il passo indietro del comico Andrea Pucci a rinunciare alla co-conduzione del Festival di Sanremo. Ma la giornata social della premier Giorgia Meloni era iniziat