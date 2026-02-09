Andrea Pucci rinuncia a partecipare a Sanremo dopo le polemiche scoppiate intorno alle sue dichiarazioni. Il comico aveva annunciato la sua presenza, ma poi ha deciso di fare marcia indietro, accusato di aver espresso commenti considerati sessisti e omofobi. La vicenda ha scatenato un dibattito acceso, con molte voci che chiedono chiarimenti e responsabilità.

Elly Schlein derisa per l'aspetto fisico e la battuta su Tommaso Zorzi gli vengono rinfacciate. Intervengono Meloni e la Rai. Il caso divide l'Italia Doveva essere una serata di risate sul palco più importante della tv italiana, invece si è trasformata in un caso che ha travolto Andrea Pucci fino a spingerlo a dire no. Il comico milanese, scelto da Carlo Conti per co-condurre la terza serata di Sanremo 2026 insieme a Laura Pausini, ha alzato bandiera bianca dopo giorni di fuoco social. "Gli insulti, le minacce, gli epiteti ricevuti da me e dalla mia famiglia sono incomprensibili e inaccettabili", ha dichiarato Pucci, parlando di un'"onda mediatica negativa" che ha distrutto quel "patto fondamentale" con il pubblico. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Andrea Pucci, clamoroso dietrofront: "Non vado a Sanremo". Accuse di sessismo e omofobia e il caso diventa politico

L’attore e comico Andrea Pucci annuncia di non partecipare a Sanremo, dopo aver ricevuto insulti e minacce.

Andrea Pucci ha deciso di non partecipare alla co-conduzione di una serata a Sanremo 2026.

