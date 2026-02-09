Andrea Adorante nominato miglior giocatore di gennaio della serie B

Andrea Adorante, attaccante del Venezia, si prende il primo trofeo come miglior giocatore di gennaio in Serie B. La sua prestazione ha convinto tutti, segnando gol decisivi e dimostrando di essere in ottima forma. È la prima volta che riceve questo riconoscimento, un premio che segna un nuovo passo nella sua carriera.

Il bomber del Venezia Andrea Adorante ha vinto il trofeo come miglior giocatore della serie B per il mese di gennaio, il primo della sua carriera. La punta lagunare riceverà il riconoscimento in occasione del match al Penzo contro il Modena, nel corso del cerimoniale pre-gara.

