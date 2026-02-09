Ancora un centenario irpino | il dottor Giuseppe Orciuoli

A Montemarano si festeggia un altro centenario irpino. Il dottor Giuseppe Orciuoli ha spento 100 candeline lo scorso 7 febbraio, circondato dalla famiglia e dagli amici. La comunità ha preso parte alla celebrazione, che si è svolta in modo semplice e affettuoso. Orciuoli, apprezzato medico del paese, ha ricevuto auguri e riconoscimenti per il suo lungo cammino di vita e professione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Festa grande a Montemarano per i cento anni del dottor Giuseppe Orciuoli f esteggiati lo scorso 7 febbraio circondato dagli affetti più cari. Presentr anche il sindaco Beniamino Palmieri che ha augurato al Dottor Giuseppe Orciuoli un felice centenario. "La sua lunga carriera di medico, la sua integrità e il suo impegno verso gli altri costituiscono un prezioso esempio per la nostra comunità. Tutta la cittadinanza di Montemarano lo ringrazia di cuore per quanto ha donato al nostro paese" Originario di Avella, laureato in Medicina all'Università di Napoli nel 1959, arriva a Montemarano nel 1960 come medico condotto (fino al 1978) e poi medico di base fino al 1995.

