La pioggia continua senza sosta in Emilia-Romagna. Le piogge intense hanno caratterizzato l’intera settimana, e ancora non si vede una fine. Le previsioni per il weekend non sono incoraggianti, con più pioggia in arrivo e poche speranze di tregua. La situazione mette in crisi le strade e le attività quotidiane di cittadini e operatori.

Bologna, 9 febbraio 2026 – Un’altra settimana di maltempo. L’ Emilia Romagna è entrata in un vortice di pioggia che sembra non voler smettere mai. Siamo nel pieno dell’inverno e si vede. E sulla coda di quest’ennesima ondata di precipitazioni (e neve ) c’è anche la beffa: il giorno peggiore della settimana, infatti, sarà proprio sabato 14 febbraio, ovvero il giorno di San Valentino. Anche se con la pioggia, forse, l’atmosfera sarà ancora più romantica per tutti gli innamorati. Subito dopo però il tempo migliorerà ed entrerà in scena un campo di alta pressione. Maltempo e livello dei fiumi in Emilia-Romagna: nuova allerta gialla per venerdì 6 febbraio Previsioni martedì 10 febbraio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancora pioggia, ma quando smette? Il giorno peggiore e le previsioni per il weekend in Emilia-Romagna

Le previsioni meteo per il fine settimana in Emilia Romagna segnalano un clima rigido con pioggia e neve, anche in pianura.

