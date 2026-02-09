Anche nell’era multipolare, il controllo aereo continua a giocare un ruolo fondamentale. Esperti come Giancotti e Di Silvio spiegano che, in un mondo sempre più complesso, la superiorità aerea permette di avere il predominio strategico. Conoscere e interpretare cosa succede nel cielo aiuta a prepararsi e a reagire meglio alle crisi, mantenendo il vantaggio sugli avversari.

Sapere cosa accade e capirne il significato è la chiave per gestire qualsiasi realtà, anticipandone e influenzandone gli sviluppi. Le realtà geopolitiche di questi anni Venti del terzo millennio sono straordinariamente complesse, veloci e contraddittorie, tali da porre grandi sfide al sapere e al capire. Molti attori hanno ruoli e responsabilità in tali sfide, nell’ambito drammaticamente travagliato della sicurezza e della difesa: l’intelligence, la diplomazia, l’accademia e la ricerca, le Forze Armate, l’industria della difesa e altri. Molto lavoro, anche classificato, si svolge ogni giorno a tal fine. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Anche nell’era multipolare la superiorità aerea resta decisiva. Giancotti e Di Silvio spiegano perché

Approfondimenti su Anche nell’era multipolare

Con l’avvicinarsi del Capodanno, cresce la vendita di botti e fuochi d’artificio, anche quelli legali.

Il ritorno del Grande Fratello Vip sembra prossimo, con il cast già definito e le preparazioni avanzate.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Anche nell’era multipolare

Argomenti discussi: La Nuova Era e il movimento comunista internazionale: analisi, tendenze e prospettive nella transizione multipolare; L’Italia al contrario.

La consigliera comunale Carmen Giancotti ha inviato una richiesta formale ad Arpacal per un intervento tecnico urgente nell’area degli ex Mercati Generali, a seguito delle numerose segnalazioni dei residenti riguardo al degrado delle strutture e al possibile d facebook