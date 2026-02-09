Anche nel periodo olimpico sono accesi gli autovelox sulle Statali | dove e quando

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, gli autovelox continuano a controllare le Statali. La Polizia Stradale ha rafforzato i controlli per fermare chi supera i limiti di velocità e garantire che le strade siano più sicure per tutti, anche durante l'evento sportivo.

Anche durante il periodo delle Olimpiadi di Milano-Cortina proseguono i controlli sulle Statali della Polizia Stradale mediante l'utilizzo degli autovelox, al fine di smascherare eventuali comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e al contempo sensibilizzare. Anche nel periodo olimpico sono accesi gli autovelox sulle Statali: dove e quando La Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 9 febbraio 2026 e domenica 15 febbraio 2026.

