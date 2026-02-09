Anche la quarta edizione del ' Badafest' è stata all' insegna della solidarietà | donati 10mila euro

La quarta edizione del Badafest si è svolta lo scorso settembre nel Parco di Levante. Durante la festa, i partecipanti hanno raccolto 10mila euro in beneficenza, confermando il carattere solidale dell’evento. L’obiettivo era ricordare Federico Manca, scomparso nel luglio 2022, e mantenere vivo il suo ricordo tra amici e familiari.

Lo scorso settembre, all'interno del Parco di Levante, si è svolta la quarta edizione del Badafest, la festa organizzata per tenere vivo il ricordo di Federico Manca, che in data 6 luglio 2022 è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari. Un evento che per la prima volta si è svolto su due.

