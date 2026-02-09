Anarchici torna la stagione del fuoco Dalle pentole esplosive di via all’attentato alla caserma dei carabinieri Bologna sempre nel mirino

Bologna torna a essere teatro di tensioni. Questa mattina, i treni sono stati colpiti con ordigni incendiari sui binari, causando disagi enormi nel Nord Italia. È un nuovo episodio nella serie di azioni portate avanti dagli anarchici, che già in passato avevano colpito la città con attentati e proteste. La polizia indaga sugli autori di questi attacchi, mentre la città si sveglia con il timore di nuovi episodi.

Bologna, 9 febbraio 2026 – Bologna, una delle capitali della lotta anarco-insurrezionalista, torna ora al centro della scena nazionale con gli attacchi ai treni con ordigni incendiari sui binari all'alba di sabato, che hanno paralizzato la circolazione ferroviaria nel Nord Italia per quasi una giornata. Un segnale – un grave sabotaggio - proprio nel primo giorno delle Olimpiadi Milano-Cortina, come già avvenne in Francia nel 2024 per i Giochi di Parigi. Le pentole esplosive di via Terribilia e il pacco bomba a Prodi. 20030331 - BOLOGNA - CRO: ALLARME ORDIGNO A BOLOGNA: IL QUESTORE, VOLEVANO FARE DEL MALE - ROMANO ARGENIO: ORDIGNO UGUALE A QUELLO DI VIA DEI TERRIBILIA.

