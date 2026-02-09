Anarchici torna la stagione del fuoco Dalle pentole esplosive all’attentato alla caserma dei carabinieri Bologna sempre nel mirino

Bologna torna a essere teatro di proteste violente. Questa mattina, alcuni gruppi di anarchici hanno messo in atto attacchi con pentole esplosive sui binari, causando il blocco dei treni nel Nord Italia. La polizia è intervenuta per cercare di contenere la situazione, mentre le forze dell’ordine continuano a indagare sugli episodi di questa notte e sulla recente escalation di attentati, tra cui l’attacco alla caserma dei carabinieri. La città si risveglia sotto una nube di tensione e paura.

Bologna, 9 febbraio 2026 – Bologna, una delle capitali della lotta anarco-insurrezionalista, torna ora al centro della scena nazionale con gli attacchi ai treni con ordigni incendiari sui binari all’alba di sabato, che hanno paralizzato la circolazione ferroviaria nel Nord Italia per quasi una giornata. Un segnale – un grave sabotaggio - proprio nel primo giorno delle Olimpiadi Milano-Cortina, come già avvenne in Francia nel 2024 per i Giochi di Parigi. Le pentole esplosive di via Terribilia e il pacco bomba a Prodi. 20030331 - BOLOGNA - CRO: ALLARME ORDIGNO A BOLOGNA: IL QUESTORE, VOLEVANO FARE DEL MALE - ROMANO ARGENIO: ORDIGNO UGUALE A QUELLO DI VIA DEI TERRIBILIA. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anarchici, torna la stagione del fuoco. Dalle pentole esplosive all’attentato alla caserma dei carabinieri, Bologna sempre nel mirino Approfondimenti su Bologna Anarchici Anarchici, torna la stagione del fuoco. Dalle pentole esplosive di via all’attentato alla caserma dei carabinieri, Bologna sempre nel mirino Bologna torna a essere teatro di tensioni. Raid contro i locali dei quartieri spagnoli, nel mirino Pizzoteca: "Attentato dai soliti vigliacchi camorristi usciti dalle fogne" Nella notte, i locali dei Quartieri Spagnoli sono stati oggetto di un raid, con particolare attenzione alla Pizzoteca, libreria pizzeria situata in vico lungo Gelso. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Bologna Anarchici Argomenti discussi: Fascista o anarchico? È morto Mario Merlino. Anarchici, torna la stagione del fuoco. Dalle pentole esplosive di via all’attentato alla caserma dei carabinieri, Bologna sempre nel mirinoBologna, 9 febbraio 2026 – Bologna, una delle capitali della lotta anarco-insurrezionalista, torna ora al centro della scena nazionale con gli attacchi ai treni con ordigni incendiari sui binari ... ilrestodelcarlino.it La stagione delle occupazioni fino all’attentato alla caserma di CorticellaParallelamente, spuntano e vengono spente varie occupazioni: in via di Saliceto, via Paglietta, via della Beve ... ilrestodelcarlino.it Antonio #Tajani: "Torna la violenza degli anarchici di #Askatasuna contro le forze dell’ordine.A #Torino devastano il centro della città come hanno sempre fatto.Ecco perché servono le nuove norme sulla sicurezza che il governo sta preparando.Sono solidale x.com Binari sabotati a Bologna, le analogie con i blitz degli anarchici francesi: caccia alle tracce sulla bomba inesplosa facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.