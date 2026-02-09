Il match tra Juventus e Lazio allo Stadio Allianz è stato caratterizzato da molte decisioni arbitrali contestate. Sono stati annullati diversi gol e ci sono state alcune rimonte sorprendenti, con l’arbitro Guida al centro delle polemiche. La partita si è accesa subito, con episodi che hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Il confronto tra Juventus e Lazio, disputato presso lo Stadio Allianz, ha regalato scene di grande tensione e numerosi episodi analizzati attraverso il sistema di revisione video. La partita, valida per la 24ª giornata della Serie A 202526, ha visto momenti chiave che hanno tenuto gli spettatori con il fiato sospeso, tra decisioni arbitrali e passaggi decisivi sul campo. Guidata dall’arbitro Marco Guida, la sfida si è distinta per vari episodi che sono stati soggetti a revisione tramite il VAR. Uno dei momenti più discussi si è verificato al 26’ quando un gol di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese della Lazio, è stato annullato per fuorigioco. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Analisi arbitrale Juve-Lazio: annullamenti e rimonte, il giudizio su Guida

