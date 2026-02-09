Amici ex allievo diventa papà | l’annuncio e chi è la fidanzata

L’ex partecipante di Amici annuncia di aspettare un bambino. Ha condiviso la notizia sui social, mostrando un momento di felicità con la fidanzata. La coppia si prepara a diventare genitori, e i fan sono in attesa di scoprire di più.

Amici regala ancora una volta una bellissima notizia. Un ex allievo del talent, infatti, ha annunciato che diventerà papà, condividendo un momento intimo e felicissimo insieme alla compagna. Il tutto è arrivato attraverso un reel pubblicato su Instagram, dove la coppia scopre anche un dettaglio che ha fatto impazzire i fan. Tra emozione, gratitudine e un pensiero rivolto a chi non c’è più, il cantante ha scelto parole semplici ma potenti per raccontare questo grande traguardo. Giulia Stabile vicina all’addio da Amici 25 Un annuncio che emoziona i fan di Amici. La notizia è esplosa in poche ore e ha subito raccolto tantissimi commenti: un ex cantante di Amici diventerà presto papà. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

