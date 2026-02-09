America d’amore e disamore Esserne innamorati oggi è una sofferenza

Arrivato a New York con un visto speciale di appena sei giorni, l’autore racconta la sua prima esperienza negli Stati Uniti. Un soggiorno breve, che si trasforma in una scoperta tra amori e delusioni, in un Paese che affascina e ferisce allo stesso tempo. La narrazione si concentra su quei pochi giorni in cui tutto sembrava possibile, ma anche limitato da regole strette e un destino già scritto.

La mia prima volta in America, non avevo ancora trent’anni. Mi avevano dato, all’ultimo minuto, un visto speciale, valido solo sei giorni, per un solo ingresso e una sola uscita, entrambi tassativamente da New York. La motivazione del viaggio era una visita in comitiva agli stabilimenti Montedison nel sud degli Stati Uniti. Era il 1976. Una delle domande standard nei moduli per la richiesta di visto era se avessi mai fatto parte di un Partito comunista (qualsiasi partito comunista). Come oggi continuano a chiedere se hai mai fatto parte di un’organizzazione terroristica. Lavoravo e firmavo sull’Unità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

