Alvaro Morata ha parlato del suo matrimonio con Alice durante un’intervista in tv. L’attaccante del Como ha detto che tra loro ci sono ancora difficoltà a capire i sentimenti dell’altro. Non nasconde che non sempre le cose vanno bene e che a volte devono lavorare per superare le incomprensioni. La coppia non sembra attraversare un momento facile, ma Morata resta aperto a trovare un punto di incontro.

Il matrimonio tra Alvaro Morata e Alice Campello sta vivendo una fase turbolenta. Dopo la clamorosa separazione annunciata sui social nell'estate del 2024, all'inizio dello scorso anno i due si erano riavvicinati per poi annunciare di esser tornati insieme. Ora da qualche settimana, senza alcuna comunicazione ufficiale da parte della coppia, si stanno rincorrendo tra Spagna e Italia, diverse voci di una crisi tra Morata e Campello. L'attaccante del Como è stato intervistato all'interno del programma televisivo spagnolo Fiesta e, inevitabilmente verrebbe da dire, ha dovuto parlare anche dello stato del suo matrimonio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alvaro Morata parla del rapporto con la moglie Alice: "Non riusciamo a capirci"

Approfondimenti su Morata Alice

Alvaro Morata spiega finalmente perché si sono lasciati con Alice Campello.

Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati a essere ufficialmente separati, secondo quanto riportato da Hola.

Ultime notizie su Morata Alice

