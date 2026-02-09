Mentre a Parigi 2024 i muffin al cioccolato dominavano le mense, a Milano Cortina 2026 la vera star tra gli atleti è il tiramisù. Il dolce italiano conquista gli sportivi, che ora preferiscono gustarlo al cucchiaio, lasciando il muffin alle spalle. La competizione tra le due grandi Olimpiadi porta anche a un “scontro” culinario tra dolci tradizionali.

I l nuovo “dolce olimpico” è italiano e si mangia al cucchiaio. Se a Parigi 2024 il protagonista assoluto delle mense era stato il muffin al cioccolato, a Milano Cortina 2026 la corona passa di diritto al tiramisù. Il “colpevole” di questo trend virale è Jonas Hasler, ventenne snowboarder svizzero, che dal villaggio di Livigno sta raccontando la sua personalissima missione: non restare mai senza una porzione del suo dolce preferito. Tiramisù: 7 ricette d'autore. guarda le foto Lo snowboarder che impazzisce per il tiramisù di Milano Cortina 2026. Jonas Hasler, che vanta un seguito fedelissimo sui social, ha trasformato la sua passione in un caso mediatico da centinaia di migliaia di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Altro che i muffin di Parigi! A Milano Cortina 2026 la nuova ossessione degli atleti è un grande classico della nostra cucina

Don Franco Finocchio, cappellano degli azzurri ai Giochi di Milano-Cortina 2026, sarà presente in modo discreto e disponibile per atleti e dirigenti.

Gli atleti bergamaschi sono pronti a sfidarsi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

