Alpine rischia il ritiro WEC | il sindaco di Viry-Châtillon accusa di tradimento e menzogne

Il sindaco di Viry-Châtillon ha accusato Alpine di tradimento e menzogne. La città si trova nel mezzo di una disputa con il marchio Renault, che sta rivedendo i piani per lo stabilimento locale. Se le promesse non verranno mantenute, Alpine rischia di perdere la partecipazione nel campionato WEC. La tensione tra Comune e azienda sale, mentre i lavoratori aspettano di capire quale sarà il futuro dello stabilimento.

Il gruppo Renault resta al centro di una storia di impegni e promesse per lo stabilimento Alpine di Viry-Châtillon, nel frattempo segnata da una revisione strategica che riguarda sia la Formula 1 sia i programmi tecnologici futuri. Dopo la decisione di porre fine al progetto motoristico in F1 nel 2024, l'attenzione si è spostata sui possibili sviluppi nel FIA World Endurance Championship e sulla nascita di un centro di eccellenza tecnologica chiamato Hypertech Alpine, destinato a guidare progetti automobilistici avanzati e componenti energetici. Le novità hanno suscitato reazioni diverse tra amministrazione locale e personale, con richieste di chiarezza e coerenza sugli impegni assunti.

