Alpine rischia il ritiro WEC | il sindaco di Viry-Châtillon accusa di tradimento e menzogne

Da mondosport24.com 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Viry-Châtillon ha accusato Alpine di tradimento e menzogne. La città si trova nel mezzo di una disputa con il marchio Renault, che sta rivedendo i piani per lo stabilimento locale. Se le promesse non verranno mantenute, Alpine rischia di perdere la partecipazione nel campionato WEC. La tensione tra Comune e azienda sale, mentre i lavoratori aspettano di capire quale sarà il futuro dello stabilimento.

Il gruppo Renault resta al centro di una storia di impegni e promesse per lo stabilimento Alpine di Viry-Châtillon, nel frattempo segnata da una revisione strategica che riguarda sia la Formula 1 sia i programmi tecnologici futuri. Dopo la decisione di porre fine al progetto motoristico in F1 nel 2024, l’attenzione si è spostata sui possibili sviluppi nel FIA World Endurance Championship e sulla nascita di un centro di eccellenza tecnologica chiamato Hypertech Alpine, destinato a guidare progetti automobilistici avanzati e componenti energetici. Le novità hanno suscitato reazioni diverse tra amministrazione locale e personale, con richieste di chiarezza e coerenza sugli impegni assunti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

alpine rischia il ritiro wec il sindaco di viry ch226tillon accusa di tradimento e menzogne

© Mondosport24.com - Alpine rischia il ritiro WEC: il sindaco di Viry-Châtillon accusa di tradimento e menzogne

Approfondimenti su Viry Châtillon Alpine

WEC, Mick Schumacher saluta Alpine. Direzione IndyCar

WEC, Victor Martins al debutto con Alpine

Victor Martins si appresta a debuttare con Alpine nel Campionato del Mondo Endurance, entrando come ultimo pilota della squadra.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Viry Châtillon Alpine

Alpine: a rischio chiusura il

italiaracing.net

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.