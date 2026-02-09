Alpi francesi tragedia a Saint-Veran | valanga uccide due sciatori sale il bilancio delle vittime stagionali

Una valanga ha travolto due sciatori a Saint-Veran, nel cuore delle Alpi francesi. I due sono morti sul colpo e il bilancio delle vittime di questa stagione sale ancora. La neve fresca e il maltempo hanno reso difficile il soccorso. La zona resta sotto stretta osservazione mentre le autorità cercano di capire cosa sia successo.

Francia, tragedia sulle Alpi: una valanga uccide due sciatori a Saint-Veran. Due sciatori hanno perso la vita in una valanga avvenuta nei pressi di Saint-Veran, il villaggio più alto delle Alpi francesi. L’incidente è avvenuto giovedì 8 febbraio 2026, e ha portato il bilancio delle vittime di valanghe sulle Alpi – Francia, Svizzera e Austria – a superare la soglia dei venti sciatori in questa stagione invernale. La dinamica della tragedia, che ha coinvolto un gruppo di quattro persone, è al vaglio delle autorità competenti. La procura di Gap ha confermato che la valanga, descritta come “di grandi dimensioni”, ha travolto un gruppo di sciatori che si trovavano sul versante nord della vetta del monte Tete de Longet.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Saint Veran Tragedia Francia, valanga uccide due sciatori vicino Saint-Veran Una valanga ha travolto due sciatori vicino al villaggio di Saint-Veran, nel cuore delle Alpi francesi. Tragedia in Italia: valanga travolge tre sciatori, due le vittime Un pomeriggio di sci si è trasformato in tragedia a Solda, in Alto Adige. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Saint Veran Tragedia Argomenti discussi: Francia valanga uccide due sciatori vicino Saint-Veran. Francia, valanga di grandi dimensioni vicino Saint-Veran: due vittimeLe slavine hanno già causato la morte di oltre 20 sciatori nelle Alpi francesi, svizzere e austriache in questa stagione ... tg24.sky.it Incendio a Courchevel sulle Alpi francesi, evacuate 260 personeOltre 260 persone sono state evacuate da due alberghi nella stazione sciistica di Courchevel, nel dipartimento della Savoia, sulle Alpi francesi, a seguito di un incendio di cui sono ancora in corso l ... ansa.it Francia, valanga uccide due sciatori vicino Saint-Veran x.com Francia, valanga uccide due sciatori vicino Saint-Veran facebook

