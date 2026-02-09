Nel 2026 Aston Martin si prepara a una stagione decisiva, affidando la Power Unit a Honda e affidando la direzione tecnica a Adrian Newey. Il progetto nasce con ambizioni elevate, ma ha affrontato ostacoli iniziali che hanno rallentato lo sviluppo a cavallo tra fine 2024 e inizio 2025, quando problemi di calibrazione della galleria del vento hanno fatto registrare un ritardo di circa quattro mesi. Il debutto della collaborazione con Honda ha richiesto tempi di adattamento e consolidamento di un pacchetto completamente nuovo. Il programma di lavoro ha dovuto ricalibrarsi per gestire la transizione verso motori ibridi con una componente elettrica accentuata, con l’obiettivo di sfruttare al meglio le potenzialità della Power Unit. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Alonso sulla Honda: "Motore in ritardo, ma recupereremo

Le recenti accuse riguardanti il presunto trucco del motore Mercedes per il 2026 hanno portato a un confronto tra i principali costruttori di Formula 1.

Audi, sotto la guida di Binotto, si schiera con Ferrari e Honda nella contestazione rivolta alla FIA riguardo alle presunte pratiche adottate dal motore Mercedes 2026.

