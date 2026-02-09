Martedì 10 febbraio, il calendario segna il 41° giorno dell’anno. Oggi si ricorda che mancano ancora 324 giorni alla fine del 2024. È una giornata normale, senza grandi eventi ufficiali, ma con alcuni appuntamenti tradizionali e ricorrenze di cui si tiene traccia ogni anno.

Martedì 10 Febbraio è il 41° giorno del calendario gregoriano. Mancano 324 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Santa ScolasticaISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYProverbio di FebbraioSe di febbraio corrono i viottoli, empie di vino e olio tutti i ciottoliAccadde oggi1931 – Nuova.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Almanacco Martedì

Oggi, 3 febbraio, segnala il 34° giorno dell’anno nel calendario gregoriano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Almanacco Martedì

Argomenti discussi: Martedì 10 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco | Martedì 10 febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco 10 febbraio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno; Almanacco | Martedì 10 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.

Almanacco | Martedì 10 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIncomincia il maxiprocesso di Palermo ideato da Rocco Chinnici, con oltre 400 imputati: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it

Almanacco del 10 Febbraio 2026: oggi è la Giornata del Ricordo. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79Il 10 febbraio 1996 Deep Blue batte Kasparov: un evento storico che ha cambiato il rapporto tra uomo e intelligenza artificiale. Scopri i fatti del giorno ... infocilento.it

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Martedì 10 febbraio Il Sole sorge alle 07:31 e tramonta alle 17:47. Il culmine è alle 12:39. Durata del giorno dieci ore e sedici minuti. La Luna sorge alle 12:03 con azimuth 56° facebook