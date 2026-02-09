Questa mattina, il cielo è limpido e l’aria si sente fresca e tagliente. Anche se siamo ancora in pieno inverno, l’atmosfera è più chiara e nitida del solito. La giornata si presenta senza nuvole e con una sensazione di freschezza che invita a uscire, mentre il freddo si fa sentire più forte.

Il 9 febbraio porta con sé un tipo particolare di lucidità: l’inverno è ancora pieno, ma la settimana si apre con un’aria più nitida, quasi chirurgica. È un lunedì che invita a mettere a fuoco, a sistemare ciò che è rimasto sospeso, a fare spazio alle idee che chiedono una struttura. Non è un giorno per correre: è un giorno per definire. Perché oggi. Il lunedì ha bisogno di lucidità, e il rosmarino è la pianta che più di tutte incarna concentrazione e memoria. Il suo profumo netto, quasi verticale, è un richiamo all’attenzione e alla presenza mentale.Simbolismo Un classico essenziale, ma con un carattere preciso: croccante fuori, morbida dentro, profumata in modo netto. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Almanacco di Lunedì 9 Febbraio 2026

Approfondimenti su Almanacco Lunedì

Oggi, 2 febbraio 2026, il secondo giorno del mese si apre con un’energia diversa rispetto ai giorni passati.

Oggi, 2 febbraio, è il 33º giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Buongiorno e Buon Lunedi 9 Febbraio 2026, Giornata mondiale per la sicurezza in rete

Ultime notizie su Almanacco Lunedì

Argomenti discussi: Almanacco | Lunedì 9 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco 9 febbraio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno; 9 Febbraio: oroscopo segno per segno e almanacco; Almanacco | Martedì 3 febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.

Almanacco | Lunedì 9 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoA Roma Luigi Einaudi inaugura la prima linea metropolitana italiana: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it

Lunedì 9 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giornoOggi è il 9 Febbraio. Chi è nato in questo giorno è tenace e composto, con una naturale capacità di affrontare le difficoltà senza lamentarsi. È una persona che unisce forza interiore e senso della ... trevisotoday.it

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Lunedì 9 febbraio Il Sole sorge alle 07:32 e tramonta alle 17:45. Il culmine è alle 12:39. Durata del giorno dieci ore e tredici minuti. La Luna sorge alle 11:32 con azimuth 61° e facebook