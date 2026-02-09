Almanacco del 10 febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Oggi l’almanacco segna il 10 febbraio, un giorno ricco di eventi e ricorrenze. Si ricordano compleanni di personaggi famosi, invenzioni che hanno cambiato il mondo e fatti straordinari che hanno lasciato il segno nella storia. Tra curiosità e ricordi, ogni anno ci offre spunti per scoprire qualcosa di nuovo e interessante.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi lunedì 10 febbraio, 41° giorno del calendario gregoriano. Mancano 324 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: Santa Scolastica. Proverbio di febbraio: "Se di febbraio corrono i viottoli, empie di vino e olio tutti i ciottoli". 1880 – Papa Leone XIII pubblica l'enciclica Arcanum Divinae, sulla dottrina della santità del matrimonio, sulla condanna del Naturalismo e del divorzio 1910 – A Berlino si conclude in parità il match per il Campionato del mondo di scacchi tra Emanuel Lasker (campione) e Carl Schlechter (sfidante).🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Questa mattina, l'almanacco ricorda curiosità, compleanni e avvenimenti di oggi.

Oggi ripercorriamo gli eventi più significativi accaduti il 3 febbraio.

