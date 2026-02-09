Allerta Salmonella | richiamate uova prodotte nel Salernitano

Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo urgente di uova prodotte nel Salernitano. Le uova, di categoria A e marchiate Avicola Serroni, sono state ritirate dal mercato per un possibile rischio di Salmonella Enteritidis. Le autorità invitano i consumatori a controllare se hanno acquistato questo prodotto e a non consumarlo in caso di dubbi.

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo precauzionale relativo a uova fresche categoria A a marchio Avicola Serroni, per possibile rischio microbiologico legato a Salmonella Enteritidis. Prodotti e lotti interessati. Marca: Avicola Serroni. Tipologia: uova fresche categoria A. Confezioni: cartoni da 180 uova e confezioni da 6 uova. Scadenzelotto: dal 18022026 al 25022026. Codice stampigliato sull’uovo: 3IT073SA007. Stabilimento (marchio UE): IT K1557 – Montecorvino Rovella (SA). Cosa fare. Chi avesse acquistato uova con le scadenze indicate e il codice riportato sul guscio è invitato a non consumarle, soprattutto in preparazioni crude o poco cotte, e a restituire il prodotto al punto vendita. 🔗 Leggi su Zon.it

