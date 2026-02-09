Allerta Salmonella | richiamate uova prodotte nel Salernitano

Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo urgente di uova prodotte nel Salernitano. Le uova, di categoria A e marchiate Avicola Serroni, sono state ritirate dal mercato per un possibile rischio di Salmonella Enteritidis. Le autorità invitano i consumatori a controllare se hanno acquistato questo prodotto e a non consumarlo in caso di dubbi.

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo precauzionale relativo a uova fresche categoria A a marchio Avicola Serroni, per possibile rischio microbiologico legato a Salmonella Enteritidis. Prodotti e lotti interessati. Marca: Avicola Serroni. Tipologia: uova fresche categoria A. Confezioni: cartoni da 180 uova e confezioni da 6 uova. Scadenzelotto: dal 18022026 al 25022026. Codice stampigliato sull’uovo: 3IT073SA007. Stabilimento (marchio UE): IT K1557 – Montecorvino Rovella (SA). Cosa fare. Chi avesse acquistato uova con le scadenze indicate e il codice riportato sul guscio è invitato a non consumarle, soprattutto in preparazioni crude o poco cotte, e a restituire il prodotto al punto vendita. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Allerta Salmonella: richiamate uova prodotte nel Salernitano Approfondimenti su Avicola Serroni Salmonella nelle uova italiane, è allerta in tutta Europa Allerta Salmonella: richiamo di uova fresche italiane distribuite in diversi paesi UE Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Avicola Serroni Argomenti discussi: Uova richiamate per rischio salmonella: prodotti, lotti, cosa fare e i sintomi a cui fare attenzione; TGT – S1E681 TGT SERA – ORE 20.00 – 08/02/2026. Allerta alimentare a Salerno: richiamate uova fresche per rischio SalmonellaIl Ministero raccomanda ai consumatori di non consumare le uova interessate. Ecco le informazioni per riconoscere i lotti a rischio ... infocilento.it Uova ritirate dal supermercato per rischio Salmonella: marchio e lotti interessatiAllerta alimentare: uova ritirate dal supermercato per possibile contaminazione da Salmonella enteritidis. Ecco marchio e lotti coinvolti. notizie.it Allerta su due marchi di crocchette per animali richiamati dal Ministero della Salute per “rischio microbiologico”. Il primo richiamo riguarda le crocchette Radames per cani, vendute anche da Eurospin. Nel prodotto è stata trovata “la presenza di Aflatossina B1 facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.