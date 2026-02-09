Allenamenti Milan ieri la ripresa | Leao in gruppo La sensazione per la trasferta di Pisa

Ieri il Milan ha ripreso gli allenamenti a Milanello dopo tre giorni di pausa. La squadra di Allegri si prepara per la trasferta di Pisa, che si giocherà venerdì sera alla 'Cetilar Arena'. Tra i giocatori tornato in gruppo c’è Rafael Leao, che sembra in buona forma e pronto a scendere in campo. I tifosi sperano in una buona prestazione prima di affrontare la partita.

Uno degli osservati speciali, alla ripresa degli allenamenti del Milan, era sicuramente Rafael Leao. L'attaccante portoghese, come riferito dalla 'rosea', si è prima allenato in gruppo con i compagni. Successivamente, su 'Instagram', ha postato un filmato del lavoro personalizzato che svolge quando non è a Milanello, con l'obiettivo di rafforzare la muscolatura e sconfiggere, una volta per tutte, la pubalgia che lo affligge e lo limita da un paio di mesi. Allegri spera che il fastidio che tormenta Leao sia sparito quasi del tutto e, dopo il turno di riposo concessogli a Bologna, possa schierarlo titolare a Pisa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Rafael Leao e Alexis Saelemaekers sono tornati ad allenarsi con i compagni, dopo aver avuto problemi fisici nelle ultime settimane.

