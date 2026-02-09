alle nostre olimpiadi niente slogan politici lo stato giochi unito

Questa mattina il ministro dello Sport Andrea Abodi ha ribadito che alle Olimpiadi di quest’anno niente spazio a slogan politici. «Gli atleti sono eroi positivi come gli uomini in divisa», ha detto. E ha annunciato che ci saranno medaglie anche per chi ha sostenuto gli atleti, non solo per chi gareggia. La posizione ufficiale dello Stato è chiara: unione e rispetto, senza polemiche.

Il ministro dello Sport Andrea Abodi: «Gli atleti sono eroi positivi come gli uomini in divisa. Quest’anno daremo medaglie pure a chi li ha sostenuti». «Lo sport è una difesa immunitaria contro i violenti, gli sbandati fuori controllo che vogliono trasformare il Paese in una giungla, e contro gli sbandamenti del disagio, delle dipendenze e delle devianze. Gli atleti sono esempi positivi, come gli uomini in divisa, che vanno rispettati, sostenuti, apprezzati e valorizzati quotidianamente, non solo quando accadono fatti inquietanti e criminali come quelli di Torino». 🔗 Leggi su Laverita.info

