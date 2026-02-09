Allarme erosione a Montesilvano il Pd | Lavori non completati sulla spiaggia davanti ai grandi alberghi VIDEO

L’erosione della spiaggia di Montesilvano si fa sentire sempre di più. Nonostante i lavori in corso, l’acqua si avvicina alle strutture degli alberghi. Il Pd denuncia che i cantieri non sono stati ancora completati e che il rischio di danni cresce di giorno in giorno. La situazione resta critica e preoccupante per i turisti e gli operatori della zona.

