Allarme erosione a Montesilvano il Pd | Lavori non completati sulla spiaggia davanti ai grandi alberghi VIDEO

L’erosione della spiaggia di Montesilvano si fa sentire sempre di più. Nonostante i lavori in corso, l’acqua si avvicina alle strutture degli alberghi. Il Pd denuncia che i cantieri non sono stati ancora completati e che il rischio di danni cresce di giorno in giorno. La situazione resta critica e preoccupante per i turisti e gli operatori della zona.
Allarme erosione sulla spiaggia di Montesilvano di fronte ai grandi alberghi, dove nonostante i due cantieri in corso l'acqua arriva ormai in prossimità delle strutture alberghiere. Sul posto si sono recati il consigliere regionale Antonio Blasioli del Partito Democratico e i consiglieri comunali.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Allarme erosione a Montesilvano da Blasioli e dai consiglieri comunali del Pd: "Lavori non completati sulla spiaggia davanti ai grandi alberghi"
L’erosione sulla spiaggia di Montesilvano preoccupa i residenti e i gestori degli hotel.
Allarme erosione a Montesilvano da Blasioli e dai consiglieri comunali del Pd: Lavori non completati sulla spiaggia davanti ai grandi alberghi [VIDEO]La spiaggia a disposizione delle strutture alberghiere continua a ridursi sempre più, nonostante in quell’area siano in corso ben due cantieri anti erosione spiegano gli esponenti locali del Partito D ... ilpescara.it
Erosione spiaggia Montesilvano, il PD chiede chiarezzaMontesilvano, allarme erosione per la spiaggia dei grandi alberghi. PD: Comune e Regione facciano chiarezza sui lavori ... rete8.it
