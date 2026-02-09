Allarme 2050 | il 90 per cento dei terreni rischia di morire Da Pisa la ricetta ‘SoilTech’ per salvarli

Un allarme globale arriva da Pisa. Se non cambiamo rotta, entro il 2050 il 90% dei terreni sulla Terra potrebbe essere in via di degrado. La soluzione potrebbe arrivare da un progetto chiamato ‘SoilTech’, che cerca di salvare i terreni prima che sia troppo tardi.

PISA – C’è un’emergenza silenziosa che corre sotto i nostri piedi. Se i ritmi di sfruttamento attuale non cambieranno, entro il 2050 fino al 90% del suolo del pianeta potrebbe essere degradato. Una prospettiva allarmante per la sicurezza alimentare globale, a cui l’Università di Pisa risponde indicando una nuova via: quella della tecnologia applicata alla terra. L’ateneo pisano è protagonista di un importante contributo scientifico appena pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Reviews Bioengineering. A firmare lo studio, intitolato SoilTech innovations for sustainable soil and food security, sono il ricercatore Samuele Risoli (primo autore) e il professor emerito Giacomo Lorenzini, entrambi del Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

