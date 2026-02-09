Alla scoperta di Casa Vasari gioiello segreto di Firenze

Sabato 14 febbraio alle 10, il Museo Horne porta i visitatori alla scoperta di Casa Vasari, un vero gioiello nascosto nel cuore di Firenze. La visita guidata permette di immergersi nella storia e nell’arte di uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento fiorentino, spesso sconosciuto al grande pubblico.

Casa Vasari, dimora abitata e affrescata da Giorgio Vasari, è un autentico monumento alle Arti. L'artista curò personalmente la decorazione della celebre Sala Grande, dove attraverso gli affreschi racconta l'arte e gli artisti alla corte di Cosimo I de' Medici.

Comunicazione importante A partire da lunedì 2 febbraio e per tutto il mese, il giardino monumentale del Museo di Casa Vasari sarà temporaneamente chiuso al pubblico La misura si rende necessaria per consentire lo svolgimento in sicurezza di al facebook