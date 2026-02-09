La giga factory di batterie a Termoli non si farà. Stellantis ha deciso di interrompere il progetto, che prevedeva anche fondi pubblici. La notizia ha sorpreso molti, perché i lavori erano stati annunciati con entusiasmo e si sperava in una creazione di posti di lavoro. Ora, invece, la produzione non partirà e il progetto viene definitivamente cancellato. La comunità locale si ritrova senza la promessa di una nuova grande opportunità economica.

Stellantis ha ufficialmente abbandonato il progetto della fabbrica, per cui in origine erano previsti anche fondi pubblici Dopo anni di annunci e continui rinvii, alla fine è stato ufficialmente cancellato l’annoso progetto di una fabbrica di batterie per auto elettriche di Termoli, in Molise. ACC, la società che doveva costruirla e che è un consorzio tra Mercedes-Benz, TotalEnergies e Stellantis, ha comunicato che il progetto è stato accantonato ai sindacati, che speravano che l’ormai strutturale crisi del distretto potesse essere assorbita da questa cosiddetta gigafactory, come si chiamano nel settore gli stabilimenti di questo tipo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Alla fine la gigafactory di batterie a Termoli non si farà

