Alla fine hanno dato il contentino a Ronaldo tornerà a giocare dopo la revoca di alcune squalifiche
Ronaldo torna in campo. Dopo settimane di stop, il portoghese riprende ad allenarsi con il suo club, l’Al-Nassr. La decisione arriva dopo che le squalifiche sono state revocate, mettendo fine alla protesta di Ronaldo contro il trasferimento di Benzema all’Al-Hilal. Il giocatore aveva smesso di partecipare alle partite, ma ora si prepara a rientrare in squadra.
Cristiano Ronaldo aveva smesso di partecipare alle partite del suo Al-Nassr per protestare contro il trasferimento di Benzema all’Al-Hilal, considerato dal portoghese ingiusto. Il fondo Pif, che detiene la proprietà di entrambi i club sauditi, a detta dell’ex Juve e Manchester “preferirebbe” investire sulla compagine di Inzaghi piuttosto che per l’Al-Nassr. Ne abbiamo già parlato qui. Ad oggi, secondo quanto riporta Espn e poi commenta l’Equipe, Ronaldo dovrebbe tornare in campo. Ronaldo tornerà a giocare, quando non è contento lo fa sapere (Equipe). Si legge così sul quotidiano francese: “Quando Cristiano non è contento, lo fa sapere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Lukaku si allena per la prima volta con il Napoli dopo l’infortunio: quando tornerà a giocare
Record Haaland, il norvegese aggancia i gol di Ronaldo in Premier League! Sono 103 dopo la doppietta al West Ham, ma rispetto al portoghese c’è un dato che sorprende
Haaland ha raggiunto i 103 gol in Premier League, pareggiando il record di Cristiano Ronaldo.
