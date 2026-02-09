Alessio Deli e l’archeologia del presente a Roma

Alessio Deli porta la sua arte a Roma con una mostra che unisce scultura e pittura. La personale “Digging Up” è aperta alla Von Buren Contemporary, in via Giulia 13. L’artista mette in mostra alcune sue opere recenti, esplorando temi legati al presente attraverso forme e colori intensi. La mostra rimane aperta fino a fine mese e invita i visitatori a scoprire il suo modo di scavare nella realtà quotidiana.

Cosa: Digging Up, mostra personale dello scultore Alessio Deli che unisce scultura e pittura.. Dove e Quando: Von Buren Contemporary, Via Giulia 13, Roma. Dal 14 febbraio al 10 marzo 2026.. Perché: Un viaggio affascinante che riporta alla luce l'estetica classica fondendola con materiali e visioni della contemporaneità.. Il cuore di Roma, lungo la storica Via Giulia, si prepara ad accogliere una riflessione profonda sul tempo e sulla memoria. La galleria Von Buren Contemporary presenta Digging Up, la nuova attesissima esposizione personale di Alessio Deli, artista romano che ha saputo imporsi nel panorama internazionale per la sua capacità di far dialogare le epoche.

