Alcol venduto e consumato in orari vietati sanzionati locali e clienti

Durante il fine settimana, i carabinieri di Sampierdarena hanno intensificato i controlli nei quartieri di Sampierdarena e Bolzaneto. In due giorni, hanno fermato 82 persone e verificato che alcuni locali rispettassero le regole sugli orari di vendita e consumo di alcol. Sono stati sanzionati sia i clienti che i gestori che hanno venduto alcol fuori orario. Tra i controllati, dieci sono stati già soggetti a misure cautelari o alternative alla detenzione. La presenza delle forze dell’ordine ha portato a un aumento

Durante il fine settimana del 7 e 8 febbraio 2026 è stato disposto dai carabinieri della compagnia di Sampierdarena un servizio nei quartieri di Sampierdarena e Bolzaneto durante il quale sono state controllate 82 persone, 10 soggetti sottoposti a misure cautelarialternative alla detenzione e.

